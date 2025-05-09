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Трамп после разговора с Зеленским призвал к 30-дневному прекращению огня

Татьяна ОлейникПятница, 9 мая 2025, 00:04
Трамп после разговора с Зеленским призвал к 30-дневному прекращению огня
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что переговоры с Украиной и Россией продолжаются.

Источник: заявление Трампа в соцсети Truth Social

Прямая речь: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".

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Детали: Трамп в очередной раз напомнил, что "тысячи молодых солдат умирают каждую неделю, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось".

Он, как президент, остается приверженным к обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир.

Прямая речь: "Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги".

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Что предшествовало:

  • Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с Трампом, они приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве.
  • Отдельно Зеленский отметил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня.

ТрампЗеленскийСШАпереговоры
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