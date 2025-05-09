Трамп после разговора с Зеленским призвал к 30-дневному прекращению огня
Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что переговоры с Украиной и Россией продолжаются.
Источник: заявление Трампа в соцсети Truth Social
Прямая речь: "США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции".
Детали: Трамп в очередной раз напомнил, что "тысячи молодых солдат умирают каждую неделю, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось".
Он, как президент, остается приверженным к обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир.
Прямая речь: "Это прекращение огня должно в конце концов привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги".
Что предшествовало:
- Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с Трампом, они приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве.
- Отдельно Зеленский отметил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня.