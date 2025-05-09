Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров "теневого флота" России

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против 100 российских нефтяных танкеров так называемого "теневого флота", которые помогают России обходить западные санкции.

Источник: пресс-релиз правительства Великобритании от 9 мая, Bloomberg

Дословно: "Сегодня российский "теневой флот" подвергнется крупнейшему в истории пакету санкций, что усилит давление на Путина и защитит критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы".

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Детали: Британское правительство считает эти суда ключевыми в схеме транспортировки российской нефти в обход западных санкций.

Новый пакет увеличит количество подсанкционных судов на 75% – страна стремится наказать Москву за ее вторжение в Украину. Только с начала 2023 года эти танкеры перевезли грузов на сумму более 24 миллиардов долларов.

"Каждый шаг, который мы делаем для усиления давления на Россию и достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, является еще одним шагом к безопасности и процветанию Великобритании", – сказал премьер-министр Кир Стармер.

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В Лондоне отмечают, что цель – не только остановить деятельность этих судов, но и привлечь к ответственности лиц и структуры, которые стоят за организацией перевозок "теневым флотом".

Дословно: "Путин использует теневой флот, чтобы сохранить свои нефтяные доходы и поддержать российскую нефтяную промышленность. Благодаря западным санкциям доходы России от продажи нефти и газа ежегодно уменьшаются – с 2022 года они упали более чем на треть. Санкции и расходы на варварскую войну тормозят экономику: фонд благосостояния опустошен, инфляция растет, а расходы на оборону и безопасность - неконтролируемо растут".

Детали: Также в британском правительстве выражают обеспокоенность техническим состоянием этих судов и угрозой, которую они могут представлять для критической инфраструктуры – в частности подводных кабелей.

Великобритания ввела санкции против большего количества судов "теневого флота", чем любое другое государство. Всего под санкциями уже находятся 133 танкера, часть из которых также под ограничениями других стран. В то же время, по информации Bloomberg, 39 из 41 судна, недавно подсанкционных только в Великобритании, до сих пор продолжают перевозить российскую нефть.

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