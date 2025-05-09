Трамп назвал закон о цифровом равенстве "расистским" и пригрозил его отменить

Президент США Дональд Трамп в четверг, 8 мая, резко раскритиковал закон о равном доступе к скоростному интернету, назвал его "расистским" и "абсолютно неконституционным", и пригрозил немедленно его отменить.

Источник: The New York Times

Детали: Закон о цифровом равенстве (Digital Equity Act), подписанный президентом Джо Байденом в начале своего президентства, является частью большой инфраструктурной инициативы на сумму 1 триллион долларов. Его цель – обеспечить равный доступ к высокоскоростному интернету для общин с ограниченным покрытием, включая ветеранов, пожилых людей, лиц с инвалидностью и жителей сельских районов.

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Однако Трамп назвал этот закон "расистским", поскольку он также направлен на улучшение доступа к интернету для этнических и расовых меньшинств. В соцсетях Трамп заявил, что это "выплаты по принципу расовой принадлежности".

На самом деле закон почти не упоминает расу, лишь отмечая, что расовые меньшинства могут быть охвачены программой. В то же время он содержит положение о недискриминации, которое запрещает исключение лиц из программы "по признаку расы, этнического происхождения, цвета кожи, религиозных убеждений, национального происхождения, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности".

Дословно: "Закон о цифровом равенстве, разработанный сенатором Пэтти Мюррей, демократкой из штата Вашингтон, предусматривает 60 миллионов долларов в виде грантов для штатов и территорий на разработку планов по обеспечению равного доступа к интернету, а также 2,5 миллиарда долларов на реализацию этих планов. Часть финансирования уже была распределена между штатами, включая консервативные сельские регионы, такие как Индиана, Алабама, Арканзас, Айова и Канзас".