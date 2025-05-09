Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп назвал закон о цифровом равенстве "расистским" и пригрозил его отменить

Иван ДьяконовПятница, 9 мая 2025, 05:54
Трамп назвал закон о цифровом равенстве расистским и пригрозил его отменить
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп в четверг, 8 мая, резко раскритиковал закон о равном доступе к скоростному интернету, назвал его "расистским" и "абсолютно неконституционным", и пригрозил немедленно его отменить.

Источник: The New York Times

Детали: Закон о цифровом равенстве (Digital Equity Act), подписанный президентом Джо Байденом в начале своего президентства, является частью большой инфраструктурной инициативы на сумму 1 триллион долларов. Его цель – обеспечить равный доступ к высокоскоростному интернету для общин с ограниченным покрытием, включая ветеранов, пожилых людей, лиц с инвалидностью и жителей сельских районов.

Реклама:

Однако Трамп назвал этот закон "расистским", поскольку он также направлен на улучшение доступа к интернету для этнических и расовых меньшинств. В соцсетях Трамп заявил, что это "выплаты по принципу расовой принадлежности".

На самом деле закон почти не упоминает расу, лишь отмечая, что расовые меньшинства могут быть охвачены программой. В то же время он содержит положение о недискриминации, которое запрещает исключение лиц из программы "по признаку расы, этнического происхождения, цвета кожи, религиозных убеждений, национального происхождения, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности".

Дословно: "Закон о цифровом равенстве, разработанный сенатором Пэтти Мюррей, демократкой из штата Вашингтон, предусматривает 60 миллионов долларов в виде грантов для штатов и территорий на разработку планов по обеспечению равного доступа к интернету, а также 2,5 миллиарда долларов на реализацию этих планов. Часть финансирования уже была распределена между штатами, включая консервативные сельские регионы, такие как Индиана, Алабама, Арканзас, Айова и Канзас".

ТрампСШАинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Лидер Китая поддержал позицию Путина в отношении войны против Украины
Вэнс: России не отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала
Зеленский: Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны
Трамп поздравил первого в истории американского Папу Римского
фотоНовым Папой стал американский кардинал
видео, фото"Украинская правда" получила видео убийства на Софиевской Борщаговке
Все новости...
Трамп
Трамп после разговора с Зеленским призвал к 30-дневному прекращению огня
Зеленский: Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны
ОП: Зеленский проводит разговор с Трампом
Последние новости
07:39
фото Россияне атаковали Никопольщину: пострадал мужчина, бушевал пожар
07:26
ВСУ за сутки обезвредили 1 300 оккупантов и 36 артсистем
06:57
Кремль использует мифы о Второй мировой для оправдания войны против Украины – ISW
05:54
Трамп назвал закон о цифровом равенстве "расистским" и пригрозил его отменить
04:48
Путин и Си подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между РФ и Китаем
03:55
Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров "теневого флота" России
02:48
Лидер Китая поддержал позицию Путина в отношении войны против Украины
02:07
В разведке Нидерландов предупредили: Китайская киберугроза превышает российскую
01:44
Глава МИД Польши рассказал, кто может заменить США как «посредника» между Украиной и РФ
01:23
Кандидат в президенты Румынии требует от Украины компенсации за оказанную помощь
Все новости...
Реклама:
Реклама: