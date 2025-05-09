Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили 1 300 оккупантов и 36 артсистем

Ирина БалачукПятница, 9 мая 2025, 07:26
ВСУ за сутки обезвредили 1 300 оккупантов и 36 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 300 российских захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 963 270 (+1 300) человек,
  • танков – 10 786 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 433 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 27 588 (+36) ед,
  • РСЗО – 1 380 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 157 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 446 (+39) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 724 (+120) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Лидер Китая поддержал позицию Путина в отношении войны против Украины
Вэнс: России не отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала
Зеленский: Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны
Трамп поздравил первого в истории американского Папу Римского
фотоНовым Папой стал американский кардинал
видео, фото"Украинская правда" получила видео убийства на Софиевской Борщаговке
Все новости...
Росcия
Кремль использует мифы о Второй мировой для оправдания войны против Украины – ISW
Путин и Си подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между РФ и Китаем
Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров "теневого флота" России
Последние новости
08:21
В Албании стартует одна из трех самых престижных веломногодневок Джиро д'Италия-2025
08:19
Оккупанты атаковали с дрона жителя Херсона: он в тяжелом состоянии 
07:39
фото Россияне атаковали Никопольщину: пострадал мужчина, бушевал пожар
07:26
ВСУ за сутки обезвредили 1 300 оккупантов и 36 артсистем
06:57
Кремль использует мифы о Второй мировой для оправдания войны против Украины – ISW
05:54
Трамп назвал закон о цифровом равенстве "расистским" и пригрозил его отменить
04:48
Путин и Си подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между РФ и Китаем
03:55
Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров "теневого флота" России
02:48
Лидер Китая поддержал позицию Путина в отношении войны против Украины
02:07
В разведке Нидерландов предупредили: Китайская киберугроза превышает российскую
Все новости...
Реклама:
Реклама: