ВСУ за сутки обезвредили 1 300 оккупантов и 36 артсистем
Пятница, 9 мая 2025, 07:26
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 300 российских захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 963 270 (+1 300) человек,
- танков – 10 786 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 22 433 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 27 588 (+36) ед,
- РСЗО – 1 380 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 157 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35 446 (+39) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 724 (+120) ед.
Данные уточняются.