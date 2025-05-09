Россияне атаковали Никопольщину: пострадал мужчина, бушевал пожар

Российские войска дронами и из артиллерии атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего пострадал один человек, загорелся пожар и повреждены жилые дома.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: Захватчики били по райцентру, Покровской, Красногригорьевской, Мировской, Марганецкой общинах.

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Прямая речь Лысака: "Пострадал 83-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Загорелись гараж и хозяйственная постройка. Пожар спасатели потушили".

Фото из Telegram Сергея Лысака

Детали: Также в результате вражеской атаки повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, мопед, линии электропередач.