Оккупанты атаковали с дрона жителя Херсона: он в тяжелом состоянии
Пятница, 9 мая 2025, 08:19
Российские захватчики атаковали с дрона мирного жителя Херсона – мужчина получил ранения.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Около 6 утра житель Херсона попал под удар российского беспилотника. В результате сброса боеприпаса 60-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног".
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Детали: Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
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