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Оккупанты атаковали с дрона жителя Херсона: он в тяжелом состоянии 

Ирина БалачукПятница, 9 мая 2025, 08:19
Оккупанты атаковали с дрона жителя Херсона: он в тяжелом состоянии 
Российский дрон. Фото предоставлено УП жителями Херсонщины

Российские захватчики атаковали с дрона мирного жителя Херсона – мужчина получил ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Около 6 утра житель Херсона попал под удар российского беспилотника. В результате сброса боеприпаса 60-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног".

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Детали: Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Херсонбеспилотники
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