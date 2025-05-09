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Вучич заявил, что имел "братскую встречу" с Фицо в Москве

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 9 мая 2025, 09:07
Вучич заявил, что имел братскую встречу с Фицо в Москве
Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве вечером 8 мая. Фото из Facebook Вучича

Президент Сербии Александар Вучич встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве вечером 8 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Вучича в Instagram 

Прямая речь сербского президента: "Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки, братья навсегда!".

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Детали: Он также опубликовал видео, на котором он жмет руку Фицо.

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Допис, поширений Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Издание напоминает, что политики прибыли в столицу России на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

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По данным RTS, вечером 8 мая глава РФ Владимир Путин принял лидеров, прибывших на празднование 9 мая в Москву, на ужин. Вучич после ужина рассказал, что имел много "сердечных встреч" с лидерами, с которыми не имеет возможности часто общаться.

Он также добавил, что в пятницу будет иметь "важнейшие" встречи с Путиным, а также с китайским лидером Си Цзиньпином. Разговор с Путиным будет касаться, в частности, российского газа.

На торжественном ужине также присутствует президент Республики Сербской Милорад Додик.

Предыстория:

СербияСловакияРосcия
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