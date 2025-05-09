Вучич заявил, что имел "братскую встречу" с Фицо в Москве
Президент Сербии Александар Вучич встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве вечером 8 мая.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Вучича в Instagram
Прямая речь сербского президента: "Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки, братья навсегда!".
Детали: Он также опубликовал видео, на котором он жмет руку Фицо.
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Издание напоминает, что политики прибыли в столицу России на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
По данным RTS, вечером 8 мая глава РФ Владимир Путин принял лидеров, прибывших на празднование 9 мая в Москву, на ужин. Вучич после ужина рассказал, что имел много "сердечных встреч" с лидерами, с которыми не имеет возможности часто общаться.
Он также добавил, что в пятницу будет иметь "важнейшие" встречи с Путиным, а также с китайским лидером Си Цзиньпином. Разговор с Путиным будет касаться, в частности, российского газа.
На торжественном ужине также присутствует президент Республики Сербской Милорад Додик.
Предыстория:
- Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.
- Фицо прибыл в Москву вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство.