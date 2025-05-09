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Мерц имел первый телефонный разговор с Трампом: говорили и об Украине

Мария Емец, Ирина БалачукПятница, 9 мая 2025, 09:46
Мерц имел первый телефонный разговор с Трампом: говорили и об Украине
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото из Facebook Мерца

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом – политики среди прочего говорили и об Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Разговор состоялся вечером 8 мая.

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По словам спикера немецкого правительства, стороны договорились "быстро решить торговые споры", а также согласились в том, что войну в Украине нужно закончить как можно быстрее, и что Россия должна согласиться на прекращение огня, чтобы "создать пространство для переговоров".

Трамп пообещал поддерживать усилия Германии и других государств Европы, направленные на обеспечение устойчивого мира в Украине.

По словам источников издания, разговор Мерца и Трампа длился примерно полчаса.

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Также отмечают, что канцлер пригласил президента США в Германию и тот дал понять, что готов подумать об этом.

До этого Трамп приезжал с визитом в Германию в 2017 году на саммит G20, если не считать его остановки на американской авиабазе "Рамштайн".

Трамп в свою очередь пригласил Мерца в Вашингтон. Немецкий канцлер уже говорил публично, что рассчитывает ехать в США перед саммитами G7 и НАТО в июне, то есть в течение следующих шести недель. 

Предыстория:

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ГерманияСШАТрампУкраина
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