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Захватчики поставили памятник Сталину в оккупированном Мелитополе

Валентина РоманенкоПятница, 9 мая 2025, 10:31
Захватчики поставили памятник Сталину в оккупированном Мелитополе
ФОТО КОМПАРТИИ РФ

Российские оккупанты ко Дню победы во Второй мировой войне установили памятник советскому диктатору Иосифу Сталину в захваченном Мелитополе Запорожской области.

Источник: сайт Коммунистической партии РФ, hromadske

Детали: На памятнике есть табличка с подписью: "Организатору и вдохновителю победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину от благодарных потомков".

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Как указывают российские коммунисты, на открытии выступил ставленник оккупантов, местный "депутат" Олег Слюсаренко. Также на мероприятие пришли ученики местной школы, которые возлагали цветы к памятнику Сталину.

 
фото компартии рф
 
фото компартии рф

Этот памятник установили после согласования представителей оккупационной "городской администрации" Мелитополя.

Справка: Советская власть во главе с Иосифом Сталиным совершила Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, унесший жизни миллионов людей. В целом созданные при его правлении политическая система и идеология получили название сталинизм.

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Предыстория:

  • В феврале 2022 года Россия развязала полномасштабную войну против Украины под мифическими пропагандистскими слоганами о "демилитаризации и денацификации".
  • Совершением военных преступлений против мирного населения во многих оккупированных городах Украины россияне вызвали возникновение нового термина "рашизм".
  • В видеообращении ко Дню памяти и победы над нацизмом 8 мая президент Владимир Зеленский отметил, что на параде страха на Красной площади в РФ будут колонны из танков, марширующие коробки убийц, переодетая массовка. 

СталиноккупацияЗапорожская областьРосcия
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