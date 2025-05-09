Захватчики поставили памятник Сталину в оккупированном Мелитополе
Российские оккупанты ко Дню победы во Второй мировой войне установили памятник советскому диктатору Иосифу Сталину в захваченном Мелитополе Запорожской области.
Источник: сайт Коммунистической партии РФ, hromadske
Детали: На памятнике есть табличка с подписью: "Организатору и вдохновителю победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину от благодарных потомков".
Как указывают российские коммунисты, на открытии выступил ставленник оккупантов, местный "депутат" Олег Слюсаренко. Также на мероприятие пришли ученики местной школы, которые возлагали цветы к памятнику Сталину.
Этот памятник установили после согласования представителей оккупационной "городской администрации" Мелитополя.
Справка: Советская власть во главе с Иосифом Сталиным совершила Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, унесший жизни миллионов людей. В целом созданные при его правлении политическая система и идеология получили название сталинизм.
Предыстория:
- В феврале 2022 года Россия развязала полномасштабную войну против Украины под мифическими пропагандистскими слоганами о "демилитаризации и денацификации".
- Совершением военных преступлений против мирного населения во многих оккупированных городах Украины россияне вызвали возникновение нового термина "рашизм".
- В видеообращении ко Дню памяти и победы над нацизмом 8 мая президент Владимир Зеленский отметил, что на параде страха на Красной площади в РФ будут колонны из танков, марширующие коробки убийц, переодетая массовка.