Россия через несколько лет может начать еще одну войну в Европе – премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предполагает, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы, поэтому стоит готовиться к этому.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS

Прямая речь Схоофа: "Через несколько лет Россия может нарастить достаточные возможности для того, чтобы потенциально начать еще одну войну, и это запросто может быть на Европейском континенте".

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Детали: Он добавил, что "не хочет запугивать людей" и уверенности относительно такого сценария нет, но нужно понимать, что это не исключено.

Также Схооф считает, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы предотвратить это.

Ранее СМИ сообщали о росте активности России неподалеку финской границы, где, в частности, начали строить новые железнодорожные линии.

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Предыстория:

Недавно страны Балтии и Финляндия анонсировали или уже осуществили выход из конвенции о запрете противопехотных мин.

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