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Россия через несколько лет может начать еще одну войну в Европе – премьер Нидерландов

Мария Емец, Ирина БалачукПятница, 9 мая 2025, 10:39
Россия через несколько лет может начать еще одну войну в Европе – премьер Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. Фото из Facebook

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предполагает, что Россия через несколько лет может начать войну против стран Северной Европы, поэтому стоит готовиться к этому.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NOS

Прямая речь Схоофа: "Через несколько лет Россия может нарастить достаточные возможности для того, чтобы потенциально начать еще одну войну, и это запросто может быть на Европейском континенте".

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Детали: Он добавил, что "не хочет запугивать людей" и уверенности относительно такого сценария нет, но нужно понимать, что это не исключено.

Также Схооф считает, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы предотвратить это.

Ранее СМИ сообщали о росте активности России неподалеку финской границы, где, в частности, начали строить новые железнодорожные линии.

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Предыстория:

Читайте также: Скандинавия под угрозой: как Россия может атаковать страны Северной Европы.

НидерландыРосcиявойна
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