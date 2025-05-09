Российские дроны атаковали два населенных пункта в Запорожской области, есть раненый

Российские оккупационные войска атаковали дронами Беленькое и Малокатериновку Запорожской области, один мирный житель получил ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров, Национальная полиция

Прямая речь Федорова: "45-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона на с. Беленькое. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь. Также в Беленьком поврежден автомобиль.

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Прилет вражеского FPV-дрона и в Малокатериновке. Там, к счастью, обошлось без повреждений и пострадавших".

Детали: По данным полиции, за сутки 8 мая из-за вражеских обстрелов в Запорожской области погиб человек.

Указано, что в четверг военные РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили 150 ударных дронов, совершили 70 артобстрелов по городам и селам региона.

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В Приморском в результате попадания российского FPV-дрона в гражданское авто погибла 63-летняя женщина. В течение суток полицейские зарегистрировали 9 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры

Полиция Запорожья призывает граждан выезжать в более безопасные места. По вопросам эвакуации нужно звонить по спецлинии 102.

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