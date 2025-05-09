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Российские дроны атаковали два населенных пункта в Запорожской области, есть раненый

Валентина РоманенкоПятница, 9 мая 2025, 11:10
Российские дроны атаковали два населенных пункта в Запорожской области, есть раненый
российские дроны цинично атакуют гражданское население. фото Нацполиции

Российские оккупационные войска атаковали дронами Беленькое и Малокатериновку Запорожской области, один мирный житель получил ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров, Национальная полиция

Прямая речь Федорова: "45-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона на с. Беленькое. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь. Также в Беленьком поврежден автомобиль. 

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Прилет вражеского FPV-дрона и в Малокатериновке. Там, к счастью, обошлось без повреждений и пострадавших".

Детали: По данным полиции, за сутки 8 мая из-за вражеских обстрелов в Запорожской области погиб человек.

Указано, что в четверг военные РФ, нарушая законы и обычаи войны, применили 150 ударных дронов, совершили 70 артобстрелов по городам и селам региона.

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В Приморском в результате попадания российского FPV-дрона в гражданское авто погибла 63-летняя женщина. В течение суток полицейские зарегистрировали 9 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры

Полиция Запорожья призывает граждан выезжать в более безопасные места. По вопросам эвакуации нужно звонить по спецлинии 102.

Предыстория:

  • Российский правитель Владимир Путин в одностороннем порядке объявил трехдневный "режим прекращения огня" к празднованию Дня победы во Второй мировой войне.
  • Украинские власти отметили, что такие действия являются фарсом, поскольку РФ не прекращает боевые действия, а также отказывается от предложений о полном прекращении огня.
  • По данным Генштаба ВСУ, в течение первого дня так называемого "парадного перемирия Путина" противник продолжал попытки штурмов и обстрелы позиций Сил обороны и гражданского населения вблизи линии соприкосновения. Всего в течение суток 8 мая было зафиксировано 193 боевых столкновения.

Запорожская областьвойна
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