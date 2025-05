Руководители МИД государств Европы почтили павших украинских воинов во Львове

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и министры иностранных дел европейских государств, прибывшие во Львов 9 мая, почтили павших украинских воинов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Каллас в сети Х

Прямая речь главы дипломатии ЕС: "Сегодня мы празднуем День Европы вместе с Украиной и ее народом. Ведь в семье радость и трудности разделяют все. Вместе с министрами иностранных дел мы стоим бок о бок с Украиной за длительный мир. За будущее, в которое мы верим".

Today, we celebrate Europe Day with Ukraine and its people.

Because in a family, both joys and hardships are shared.



Together with Foreign Ministers, we stand united with Ukraine for a lasting peace. For the future we believe in. pic.twitter.com/10QOs96vZu