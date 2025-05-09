Военные на Николаевщине перепродавали фермерам топливо, предназначенное для ВСУ

Работники Государственного бюро расследований разоблачили схему хищения топлива, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: По данным следствия, начальник отдела хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей Николаевской области вместе с подчиненным (по данным прокуратуры, - техник -ред.) систематически сливал и сбывал дизельное топливо, выделенное для военных.

Реклама:

Отмечается, что для предотвращения нелегальной перепродажи топливо специально маркировалось красным красителем, однако это не остановило фигурантов.

Топливо вывозили за пределы части и продавали местным фермерам вдвое дешевле рыночной цены: по 25 гривен за литр с красителем и по 28 – без него.

РЕКЛАМА:

По предварительным данным, с начала 2025 года злоумышленники реализовали не менее 13 тысяч литров топлива. 7 мая их задержали во время передачи более 125 тысяч гривен за партию объемом 5 тысяч литров.

По данным прокуратуры, государству был нанесен ущерб на сумму более 200 000 гривен.

Фигурантам сообщено о подозрении в завладении военным имуществом в условиях военного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается также вопрос отстранения от должностей.

ГБР устанавливает полный круг лиц, причастных к схеме.