Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мерц проведет в Брюсселе переговоры с представителями ЕС и НАТО

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 9 мая 2025, 12:21
Мерц проведет в Брюсселе переговоры с представителями ЕС и НАТО
Фридрих Мерц. Фото з Facebook

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в пятницу в Брюсселе проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО.

Источник: Об этом сообщило немецкое агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Детали: Это будет его вторая зарубежная поездка с момента вступления в должность в начале этой недели.

Реклама:

Мерц планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

В среду он посетил Париж и Варшаву в рамках своей первой официальной поездки за границу в качестве канцлера.

Как лидер оппозиции, Мерц обвинял бывшего канцлера Олафа Шольца в пассивном подходе к делам ЕС и пообещал положить конец "молчанию Германии в европейской политике".

РЕКЛАМА:

Мерц пообещал более тесное сотрудничество с Францией и Польшей и возобновление усилий в пользу европейского суверенитета в ответ на изменение внешней политики США под руководством президента Дональда Трампа.

Ожидается, что переговоры в НАТО будут сосредоточены на войне в Украине и готовности Альянса противостоять российским угрозам.

Визит проходит накануне саммита НАТО в Гааге, который состоится в следующем месяце и будет первым с участием Трампа после его возвращения на пост в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая провел телефонный разговор с Мерцем. По словам президента, они договорились "работать над реализацией многих важных вещей".

Мерц сказал, что планирует "в ближайшее время" посетить Киев.

Читайте также: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вторые сутки "Шахедов" нет, но РФ бомбит Сумщину даже во время парада Путина – Игнат
фото В Эстонии на границе с РФ вывесили плакат с "Путлером"
Глава МИД в новом правительстве Германии Вадефуль приехал в Украину
Вэнс: России не отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала
Зеленский: Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны
Трамп поздравил первого в истории американского Папу Римского
Все новости...
Последние новости
14:09
Трамп угрожает, что производитель Barbie не продаст в США ни одной игрушки
14:06
Против премьера Косова подали в суд: держится за должность
14:05
"Муркотун почувствовал опасность": на Львовщине кот спас семью от пожара
14:00
фото, видеоЗадержан проректор академии Госпогранслужбы
13:59
Еще один украинский гимнаст решил сменить гражданство
13:56
Туск раскрыл детали договора с Францией с взаимными гарантиями безопасности
13:52
В Тернопольской области мужчина получил подозрение за хранение детского порно: ему грозит до 6 лет заключения
13:51
В ЕГР впервые появились компании с непрозрачной структурой собственности
13:50
ГБР: Экс-глава Днепропетровской областной МСЭК не задекларировала имущество на миллионы
13:49
Макрон после общения с Трампом: готовы "действовать решительно", если РФ не остановит огонь
Все новости...
Реклама:
Реклама: