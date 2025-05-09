Дожди и местами ночные заморозки на почве – погода на выходные

10 мая ночью в восточных, Днепропетровской и Полтавской, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, в последующие двое суток на большей части территории страны пройдут небольшие и умеренные дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 10 мая ночью 2-9° тепла, в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла, на юге и востоке страны до 17°. Ветер северо-западный и западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

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В Киеве в субботу ночью без осадков, 5-7° тепла, днем небольшой дождь, до +13°, ветер западный, 5-10 м/с.

11 мая дожди прогнозируют везде, кроме юго-востока страны. Ночью 2-9° тепла, в северо-восточной части на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла, на юге и востоке страны до 17°. Ветер северо-западный и западный с переходом на северный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье дождь, ночью 5-7° тепла, днем 11-13°, ветер северный, 5-10 м/с.

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На высокогорье Карпат на выходных временами мокрый снег, днем с дождем; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.