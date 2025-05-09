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Еврокомиссар по обороне предостерег Запад от 5 ошибок в вопросе войны РФ против Украины

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 9 мая 2025, 12:44
Еврокомиссар по обороне предостерег Запад от 5 ошибок в вопросе войны РФ против Украины
Андрюс Кубилюс. фото из Википедии

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в своем выступлении на Киевском форуме по безопасности 8 мая на примерах уроков Второй мировой перечислил 5-ть ошибок, которые Запад рискует повторить в вопросе российско-украинской войны.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По его словам, первой ошибкой является недостаточная помощь Украине. Он отметил, что ЕС и США за эти три года ежегодно предоставляли около 40 млрд евро, в примерно равной пропорции - что значительные цифры, но менее 0,1% их ВВП, и меньше, чем они тратят на собственные оборонные нужды.

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Кубилюс назвал это нелогичным подходом в ситуации, когда Украина, защищаясь сама, защищает другие страны Запада от того же врага.

Второй ошибкой он назвал неспособность "для некоторых" четко различить агрессора и жертву в этой войне, третьей – надежду на хорошие отношения с агрессором-Путиным после того, как в российско-украинской войне наступит затишье.

"НАТО и все мы считаем Россию самой большой угрозой для европейской безопасности. НАТО готовится радикально усилить готовность сдерживать российскую агрессию. Невозможно планировать "дружеские отношения" с самой большой угрозой и требовать повышения оборонных расходов, чтобы сдерживать эту самую большую угрозу", – отметил еврокомиссар по обороне, намекая на президента США Дональда Трампа.

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"Воплощение в жизнь обещания "дружбы" с агрессором Путиным побудит его продолжать агрессивную внутреннюю и внешнюю политику, внесет смуту в ряды западных демократий и побудит к агрессивной политике другие авторитарные режимы", – подчеркнул Кубилюс.

Четвертой возможной ошибкой он назвал признание оккупации Крыма и напомнил, что именно предательство Чехословакии в 1938 году "открыло ворота" для дальнейшей агрессии гитлеровской Германии в Европе.

"История четко учит нас, что в переломные моменты истории лидеры могут сыграть роль либо Чемберлена, либо Черчилля, Рузвельта или Рейгана... Требования к Украине отдать часть своей территории агрессору Путину – это буквальное и трагическое повторение исторической ошибки Чемберлена", – подчеркнул Андрюс Кубилюс.

Пятой потенциальной ошибкой Кубилюс назвал отказ Украине в возможности вступить в НАТО.

"Россия требует, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО не потому, что боится нападения НАТО через территорию Украины, а потому что боится, что НАТО будет защищать Украину от следующей российской агрессии", – подчеркнул он.

Также 8 мая министры иностранных дел стран Балтии, Польши, Чехии, Молдовы и Украины опубликовали совместную колонку, в которой объясняют на примере выводов из Второй мировой войны, какие сценарии завершения российско-украинской войны являются опасными и неприемлемыми.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в этот день предупредил, что вторжение РФ в Украину показывает, что Вторая мировая война не является "только историей".

российско-украинская войнаЕС
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