Россияне убили мирную жительницу на Сумщине: били УАБами

Последствия российских ударов по Сумщине. Фото из Telegram Прокуратуры Сумщины

Российские военные сбросили УАБы на Речковскую общину Сумской области, в результате чего погибла женщина.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно прокуратура: "8 мая в вечерние время враг сбросил, по предварительным данным, 8 управляемых авиационных бомб на Речковскую общину Сумского района. Только утром 9 мая на территории одного из домохозяйств обнаружили тело 63-летней женщины без признаков жизни".

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Фото прокуратуры

Детали: По данному факту открыли уголовное производство.

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