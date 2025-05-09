Россияне убили мирную жительницу на Сумщине: били УАБами
Пятница, 9 мая 2025, 13:19
Российские военные сбросили УАБы на Речковскую общину Сумской области, в результате чего погибла женщина.
Источник: прокуратура Сумщины
Дословно прокуратура: "8 мая в вечерние время враг сбросил, по предварительным данным, 8 управляемых авиационных бомб на Речковскую общину Сумского района. Только утром 9 мая на территории одного из домохозяйств обнаружили тело 63-летней женщины без признаков жизни".
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Детали: По данному факту открыли уголовное производство.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов УАБами по Сумской области ночью 8 мая. Захватчики атаковали мирные населенные пункты, несмотря на объявленное российским руководством так называемое "трехдневное перемирие".
- Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сообщил, что Россия продолжает терроризировать приграничье Сумской области управляемыми авиабомбами: за минувшие сутки противник выпустил около 130 КАБов, до обеда 9 мая – еще более полусотни авиабомб.