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Макрон после общения с Трампом: готовы "действовать решительно", если РФ не остановит огонь

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 9 мая 2025, 13:49
Макрон после общения с Трампом: готовы действовать решительно, если РФ не остановит огонь
Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что этой ночью разговаривал с президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня в Украине.

Источник: Макрон в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент Франции отметил, что приветствовал четкий призыв Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня. По словам Макрона, в пятницу утром этот призыв поддержали британские и скандинавские партнеры.                               

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Макрон подчеркнул, что необходимо всем немедленно работать для прекращения огня - "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".

"Украина уже почти два месяца назад согласилась на это прекращение огня. Теперь я жду, что Россия сделает то же самое. В противном случае мы будем готовы реагировать решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с США", – написал президент Франции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и на мирные переговоры.

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В четверг Мерц также провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Как сообщил канцлер, он выразил Трампу свою поддержку плана 30-дневного перемирия в Украине.

Дональд Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия и снова упомянул о возможности новых санкций против России.

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