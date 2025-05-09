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ГБР: Экс-глава Днепропетровской областной МСЭК не задекларировала имущество на миллионы

Валентина РоманенкоПятница, 9 мая 2025, 13:50
ГБР: Экс-глава Днепропетровской областной МСЭК не задекларировала имущество на миллионы
Наталья Абраменкова. фото most-dnepr.info

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с НАПК сообщили о подозрении бывшей руководительнице Днепропетровской областной медико-социальной экспертной комиссии за декларирование недостоверной информации на более чем 3 миллиона гривен.

Источник: пресс-служба ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Бюро официально не разглашает имени фигурантки, но по данным УП, речь идет о Наталье Абраменковой, которая была фигурантом расследования hromadske "МСЭК: новейшая история роскоши от Ужгорода до Днепра" в 2024 году.

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Чиновница не указала в декларации за 2023 год квартиру в элитном жилом комплексе и автомобиль, принадлежащие ее мужу. Также она не задекларировала доход мужа и его денежные активы, размещенные на банковских счетах.

Кроме того Бюро установило, что и указанная в декларации информация о денежных активах самой чиновницы не соответствует действительности. Таким образом, общая сумма незадекларированного имущества и средств составляет более 3,2 млн гривен.

Женщину подозревают в декларировании недостоверной информации.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ГБР добавляют, что расследование продолжается, в частности проверяется причастность подозреваемой к выдаче военнообязанным фиктивных справок об инвалидности.

ГБР
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