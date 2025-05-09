Каллас: Решения трибунала относительно агрессии РФ могут быть уже в 2026 году

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас считает, что имеющиеся доказательства позволяют рассчитывать на быстрые решения специального трибунала относительно преступлений во врмя агрессии РФ.

Источник: Каллас, отвечая на вопрос "Европейской правды" в общении с журналистами во Львове

Детали: Каллас считает, что судебные процессы должны начать вскоре после создания трибунала. Как рассказывала "Европейская правда", есть расчет, что трибунал сможет начать работу в следующем году.

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Прямая речь: "Я не могу назвать конкретную дату (принятия первых приговоров), но в документах, которые я видела, говорится, что это должно заработать в 2026 году. Именно тогда должен начаться и (судебный) процесс.

Но расследования уже продолжаются. В конце концов, это самая документированная война в мире".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что документальная база уже готовится. "Нет никаких юридических преград для того, чтобы эти юридические шаги осуществляли уже сейчас, проводить документирование, готовить доказательную базу", – добавил он.

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Как рассказывала "Европейская правда" спецтрибунал по агрессии РФ стал центральной темой встречи министров во Львове.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге"