Сибига и Каллас поделились деталями относительно трибунала для Путина и Лаврова

Руководители украинской и европейской дипломатии заявили, что трибунал по преступлению российской агрессии против Украины является обязательным элементом правосудия и лидеры РФ не должны оставаться безнаказанными.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На совместной пресс-конференции во Львове высокая представительница ЕС по безопасности и внешней политике ЕС Кая Каллас отметила, что преступление агрессии имеет особый вес даже по сравнению с военными преступлениями, которые совершали российские военные.

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"Без агрессии, без этого преступления не было бы военных преступлений, совершенных в Украине", - заявила она. Каллас также подчеркнула, что агрессия - это "лидерское преступление", предусматривающее вину руководителей страны.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в свою очередь выразил уверенность, что в новосозданном трибунале должны быть осуждены также высшие руководители РФ. "Президент России, премьер-министр, министр иностранных дел России - все они международные преступники, и трибунал в будущем вынесет соответствующие приговоры (в отношении этих руководителей РФ)", - заявил он.

По словам Сибиги, существует юридическая возможность достичь этих приговоров. "Разработанная формула работы трибунала приемлема для Украины", - заявил он.

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Каллас также отметила, что существует возможность вынесения приговоров еще до ареста топ-чиновников РФ. "Могут ли они быть осуждены заочно? Да, это возможно. Но действует ограничение, пока они находятся в должности", - добавила она

"Трибунал будет находиться в Гааге, в столице международного права и ответственности", - добавил Сибига.

Предыстория:

Кая Каллас надеется на первые решения трибунала уже в 2026 году.

Европейские дипломаты во Львове выступили с совместным заявлением о Спецтрибунале по агрессии РФ.

Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге"