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Два грузовика столкнулись на Сумщине: водители сгорели в масштабном пожаре

Валентина РоманенкоПятница, 9 мая 2025, 15:30
Два грузовика столкнулись на Сумщине: водители сгорели в масштабном пожаре
смертельное ДТП. фото ГСЧС

Вечером 8 мая на Сумщине столкнулись два грузовика, спасатели тушили масштабный пожар, который возник в результате ДТП, двое водителей погибли.

Источник: полиция Сумской области, ГСЧС Сумщины

Детали: Около 19:40 в четверг на автомобильной дороге Н-12 сообщением "Сумы-Полтава", вблизи села Гребениковка Ахтырского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

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По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом, потерял управление из-за разрыва колеса. В результате грузовик выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим грузовым автомобилем Volvo FH13460 с прицепом.

В результате удара оба грузовых автомобиля загорелись. К сожалению, водители обоих грузовиков погибли на месте происшествия.

 
фото гсчс

Сразу после столкновения в аварию попал также легковой автомобиль "ВАЗ-21099", который двигался позади Volvo. В результате этого столкновения водитель и пассажирка легкового авто получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

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Во время ликвидации последствий аварии специалисты аварийно-спасательной части с помощью специального инструмента деблокировали тела двух погибших водителей – 1967 и 1984 годов рождения.

Пожар был локализован в 21:14, полностью ликвидирован в 23:01.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения. Продолжается досудебное расследование.

 
фото полиции

ДТПСумская область
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