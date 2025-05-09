Через взлом рассылки "Клуба УП" неизвестные прислали российский спам. Доступ уже восстановлен

В пятницу из-за взлома почты рассылки для сообщества читателей "Украинской правды" участники "Клуба УП" получили сообщение с российским спамом. Редакция УП возобновила доступ и приносит извинения за неудобства.

Источник: редакция "Украинской правды"

Детали: 9 мая неизвестные злоумышленники воспользовались почтовым сервисом для рассылки писем "Клуба УП" и прислали его участникам сообщение с российским спамом.

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Редакция УП не имеет отношения к этому инциденту.

Доступ к сервису рассылки уже восстановлен, редакция УП делает все возможное, чтобы понять, как произошел взлом.

Приносим извинения за временные неудобства.

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