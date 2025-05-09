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Через взлом рассылки "Клуба УП" неизвестные прислали российский спам. Доступ уже восстановлен

Валентина РоманенкоПятница, 9 мая 2025, 16:01
Через взлом рассылки Клуба УП неизвестные прислали российский спам. Доступ уже восстановлен
коллаж УП

В пятницу из-за взлома почты рассылки для сообщества читателей "Украинской правды" участники "Клуба УП" получили сообщение с российским спамом. Редакция УП возобновила доступ и приносит извинения за неудобства.

Источник: редакция "Украинской правды"

Детали: 9 мая неизвестные злоумышленники воспользовались почтовым сервисом для рассылки писем "Клуба УП" и прислали его участникам сообщение с российским спамом.

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Редакция УП не имеет отношения к этому инциденту.

Доступ к сервису рассылки уже восстановлен, редакция УП делает все возможное, чтобы понять, как произошел взлом.

Приносим извинения за временные неудобства.

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Справка: "Клуб УП" – это сообщество читателей "Украинской правды", которое поддерживает наше издание благодаря своим взносам. Участники сообщества могут коммуницировать с журналистами УП, еженедельно получают важные письма от редакторов издания и приходят на особые события, которые организует редакция.

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