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После инцидента в Финском заливе Украину пригласили в расширенное партнерство JEF

Иванна Костина, Алена МазуренкоПятница, 9 мая 2025, 16:31

Страны, входящие в инициативу Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF), пригласили Украину к расширенному партнерству.

Источник: "Европейская правда", сообщение правительства Норвегии

Детали: Дальнейшая поддержка Украины была центральной темой саммита JEF. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в некоторых частях встречи в мэрии Осло в цифровом формате.

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"Мы соглашаемся пригласить Украину к расширенному партнерству в Объединенном экспедиционном корпусе. Война России против Украины поставила Европу в самую серьезную ситуацию с безопасностью со времен Второй мировой войны. Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Нам также есть чему поучиться у украинцев в этой войне. То, что Украина становится более тесно связанной с JEF, также важно для безопасности и стабильности в нашем уголке Европы", – заявил премьер Норвегии Йонас Гар Стёре.

Страны также согласны, что JEF должна усилить свою работу для наилучшей координации и сотрудничества с НАТО.

"Страны JEF имеют уникальный опыт и станут поддержкой для НАТО в тех сферах, которые мы хорошо знаем. Балтийское море, Крайний Север и Северная Атлантика – это наш регион. JEF является ареной практического сотрудничества, общего понимания ситуации и обмена опытом, который может помочь усилить оборону и готовность как НАТО, так и отдельных стран", – говорит Стёре.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества со странами Объединенного экспедиционного корпуса и полноправном членстве в этой инициативе.

Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – коалиция, созданная в 2014 году и возглавляемая Великобританией, в которую входят Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, Финляндия, страны Балтии и Нидерланды. Коалиция фокусируется на поддержании безопасности в Балтийском море, северной Атлантике и на Крайнем Севере.

В январе 2025 года эти страны запустили усиленный мониторинг подводной инфраструктуры после подозрительного повреждения подводной ЛЭП Estlink-2 и нескольких подводных кабелей связи в Финском заливе 25 декабря 2024 года. Эта деятельность является дополнением к мерам на национальном уровне и в рамках НАТО.

НорвегияУкраинавойна
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