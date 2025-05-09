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Ткаченко утвердил новую структуру КГГА, чтобы не допустить политизации управления: у Кличко отреагировали

Станислав ПогориловПятница, 9 мая 2025, 16:44
Ткаченко утвердил новую структуру КГГА, чтобы не допустить политизации управления: у Кличко отреагировали
Фото: коллаж УП

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об утверждении новой структуры КГВА "с целью недопущения политизации управления в Киеве", в КГГА заявили, что структура и "соответствующее штатное расписание" официально не направлялись исполнительному органу Киевсовета.

Источник: Ткаченко в Telegram, пресс-служба КГГА, комментарии КГВА, КГГА "Украинской правде"

Дословно КГВА: "Следовательно, с целью недопущения политизации управления в столице, с целью четкой реализации задач по обеспечению жизнедеятельности города структура подчинения утверждена и обновлена и уточнена".

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Детали: В КГВА объяснили, что новая структура утверждена в соответствии с положениями закона "О правовом режиме военного положения в Украине".

Ткаченко предупредил, что в соответствии с новой структурой будет обеспечена строгая дисциплина выполнения поставленных задач. "Хаос, допущенный при ликвидации последствий российских атак, отсутствие на рабочем месте и гуляния во время, когда люди остались без жилья - это последняя точка", - отметил он.

По его словам, "с этого дня невыполнение поручений, выданных для обеспечения функционирования Киева - будут оцениваться, как саботаж в условиях правового режима военного положения". Он также предупредил, что будет обращаться в СБУ.

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В свою очередь руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный заявил, что эта структура и "соответствующее штатное расписание" официально не направлялись исполнительному органу Киевсовета. Было только сопроводительное письмо Генерального штаба ВСУ на начальника КГГА с информацией о таких изменениях.

"Но без самих документов и приложений к ним (на 11 листах), то есть без утвержденной структуры и штатного расписания", - отметил он.

 

Это письмо, по словам чиновника, датировано 8 апреля 2025 года, однако любые приложения или согласования по штатному расписанию и структуре отсутствуют. "Несмотря на это, публичное распространение информации о якобы новой структуре произошло только сейчас", - сообщил Загуменный.

Он также добавил, что не новыми являются "угрозы" начальника КГВА. "Как это работает, городская власть на себе ощущает давно - постоянные обыски, допросы, слежка, публичная дискредитация. Это не новые инструменты в борьбе с местным самоуправлением. И не европейские, не демократические принципы", - сказал Загуменный.

КиевКГГАвласть
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