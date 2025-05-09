"Путинское перемирие": на фронте уже 80 боевых столкновений с оккупантами, от атак РФ страдает приграничье

С начала суток 9 мая по всей линии фронта уже зафиксировано 80 боевых столкновений, от атак оккупантов пострадали приграничные населенные пункты.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, с начала суток уже зафиксировано 80 боевых столкновений.

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От циничных обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Архиповка, Николаевка Черниговской области; Марчихина Буда, Белая Береза, Уланово, Барановка, Кучеровка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошовка Сумской области".

Детали: На Харьковском направлении украинские защитники отражают две атаки агрессора в районе Волчанска, боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи Липового и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

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На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник 10 раз атаковал в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка, пять боев идут до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Луч, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка и в направлении Новониколаевки и Троицкого. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 13 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Одиннадцать боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед, бои продолжаются в трех локациях.

На Курском направлении украинские защитники отбили три атаки россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются.

С начала суток противник нанес 5 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям ВСУ и населенным пунктам 9 управляемых авиационных бомб, и совершил 153 артиллерийских обстрела.