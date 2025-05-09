На Закарпатье священник УПЦ МП с товарищем гуляли в "советской форме", их задержали 

В Закарпатской области полиция задержала двух мужчин, которые надели форму солдат советской армии и "пропагандировали коммунистический тоталитарный режим".

Источник: сообщение полиции Закарпатской области

Дословно: "9 мая, на линию "102" поступило сообщение о том, что в поселке Межгорье двое неизвестных передвигаются в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами... Правоохранители установили личности мужчин - ими оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района.

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Мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим".

Детали: Обоих мужчин доставили в полицейский участок и изъяли все запрещенные предметы.

По данному факту открыли дело по ч. 1 ст. 436-1 УК, то есть изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.