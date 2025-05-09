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Польша и Франция подписали двусторонний договор с гарантиями безопасности

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 9 мая 2025, 18:32

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая подписали в городе Нанси польско-французский договор, охватывающий сферы безопасности, энергетического, научного и культурного сотрудничества.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Договор между Польшей и Францией должен заменить предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году и признанное устаревшим, поскольку в последующие годы Польша вступила в Европейский Союз.

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Это первый договор такого типа, который Франция подписала с несоседней страной, что свидетельствует о повышении ранга взаимных отношений между Парижем и Варшавой, отмечает RMF FM.

Польский премьер ранее сообщил, что в договоре будет зафиксировано, что в случае угрозы обе страны обязуются оказывать друг другу помощь, включая военную.

После подписания основного договора Туск и Макрон подписали второй документ, касающийся сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.

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Отметим, что подписание состоялось в символическом для польско-французских отношений городе Нанси: здесь в 1736 году после изгнания из страны поселился как герцог Лотарингии польский король Станислав Лещинский – тесть французского короля Людовика XV.

Президент Франции объявил о подготовке нового двустороннего договора с Польшей во время саммита в феврале 2024 года.

ПольшаФранция
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