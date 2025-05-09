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Мужчине, который застрелил военного и его тещу под Киевом, избрали меру пресечения

Татьяна ОлейникПятница, 9 мая 2025, 18:40
Мужчине, который застрелил военного и его тещу под Киевом, избрали меру пресечения
Фото - Киевская областная прокуратура

Мужчине, которого подозревают в убийстве соседей в Софиевской Борщаговке, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей без залога.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно: "При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 63-летнему жителю Киевщины по факту умышленного убийства двух человек, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (п.1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 УК Украины)".

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Детали: По данным следствия, 8 мая 2025 года в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района между подозреваемым и двумя соседями возник конфликт, в результате которого он произвел выстрелы из огнестрельного оружия и убил мужчину и женщину.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Что предшествовало: 

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  • 8 мая в 15:22 о стрельбе в селе Софиевская Борщаговка в полицию сообщили очевидцы. На место немедленно прибыло руководство Главного управления полиции Киевщины, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты полиции и медики.
  • Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов (по данным УП, это был автомат -ред.). В то же время 8 мая между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри.
  • Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали мужчину. 

оружие
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