Мужчине, который застрелил военного и его тещу под Киевом, избрали меру пресечения

Мужчине, которого подозревают в убийстве соседей в Софиевской Борщаговке, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей без залога.

Источник: Киевская областная прокуратура

Дословно: "При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 63-летнему жителю Киевщины по факту умышленного убийства двух человек, а также приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (п.1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 УК Украины)".

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Детали: По данным следствия, 8 мая 2025 года в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района между подозреваемым и двумя соседями возник конфликт, в результате которого он произвел выстрелы из огнестрельного оружия и убил мужчину и женщину.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Что предшествовало:

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