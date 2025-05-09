США и Европа готовят предложение 30-дневного "прекращения огня" в Украине – СМИ

Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника Reuters, США и их европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине.

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Предполагается, что в случае отклонения Россией этого предложения будут введены новые санкции, отмечает агентство, однако какие именно, не уточняется.

Источник Reuters также отметил, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано в течение выходных на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с президентом Украины 8 мая заявил, что в лучшем варианте хотел бы 30-дневного безусловного перемирия.

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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре в пятницу заявили, что нынешние усилия по прекращению огня в Украине движутся в правильном направлении.