Армия РФ нанесла авиаудары по селу на Сумщине: погиб человек, еще один ранен
Пятница, 9 мая 2025, 20:02
Российские войска 9 мая нанесли авиаудары по селу Мануховка на Сумщине, погибла женщина, мужчина получил ранения.
Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров
Прямая речь: "Враг около 15:30 нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской общине
Реклама:
Уничтожены два частных дома, куда попали российские авиабомбы".
Детали: В результате ударов погибла 85-летняя женщина.
Ранения получил 49-летний мужчина.
РЕКЛАМА:
Предистория:
- Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" сообщил, что Россия продолжает терроризировать приграничье Сумской области управляемыми авиабомбами: за минувшие сутки противник выпустил около 130 КАБов, до обеда 9 мая – еще более полусотни авиабомб.