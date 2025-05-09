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Армия РФ нанесла авиаудары по селу на Сумщине: погиб человек, еще один ранен

Татьяна ОлейникПятница, 9 мая 2025, 20:02
Армия РФ нанесла авиаудары по селу на Сумщине: погиб человек, еще один ранен
Фото иллюстративное - getty images

Российские войска 9 мая нанесли авиаудары по селу Мануховка на Сумщине, погибла женщина, мужчина получил ранения.

Источник: председатель Сумской ОВА Олег Григоров

Прямая речь: "Враг около 15:30 нанес авиаудары по селу Мануховка в Новослободской общине

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Уничтожены два частных дома, куда попали российские авиабомбы".

Детали: В результате ударов погибла 85-летняя женщина.

Ранения получил 49-летний мужчина.

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Предистория:

Сумская областьобстрелроссийско-украинская война
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