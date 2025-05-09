Белый дом: Трамп в ближайшее время не планирует встречу с Путиным

Встреча Путина и Трампа в 2019 году. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в страны Ближнего Востока не планирует встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным, о чем ранее писали СМИ.

Источник: эту информацию журналистам на брифинге 9 мая подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет "Европейская правда"

Детали: На вопрос о возможности визита Трампа и Путина на следующей неделе Левитт ответила, что "этого не будет".

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В начале февраля СМИ писали, что местом встречи президента США и хозяина Кремля могут стать Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты – страны, которые Трамп посетит в рамках ближневосточного тура на следующей неделе.

В Кремле на днях повторили, что считают "необходимой" встречу Путина с Трампом, но она "должна быть соответствующим образом подготовлена".

Президент США на днях заявил, что глава Кремля стал более настроен на заключение мира в российско-украинской войне после недавнего падения цен на нефть.