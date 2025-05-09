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Украина вернула из оккупации 9 детей

Татьяна ОлейникПятница, 9 мая 2025, 21:46
Украина вернула из оккупации 9 детей
Фото иллюстративное - getty images

Из оккупированных регионов Украины удалось вывезти еще девять детей.

Источник: операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна

Прямая речь: "Среди них – 14-летний Дмитрий, чей дом был рядом с огневой позицией россиян, и семья жила под постоянные звуки стрельбы. В школе парня заставляли петь военные песни и метать гранаты, а часть его одноклассников отправили в военные лагеря, где их учили вагнеровцы.

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Также вернули маленькую Екатерину, маму которой заставили оформить российский паспорт, иначе ей бы отказали бы в медицинской помощи во время сложных родов".

Детали: Как сообщает Заривна, еще один мальчик, 9-летний Стас, несмотря на угрозы и преследования со стороны учителей и ФСБ, отказался петь гимн РФ и участвовать в милитаризованных мероприятиях.

детиоккупация
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