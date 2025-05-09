За Насирова внесли залог в 40 млн грн и он вышел из-под стражи

После ареста в 2017 году Насиров заявил о проблемах со здоровьем. Его фото под одеялом стало мемом. Кадр из видео

За бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог и он вышел из-под стражи.

Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам пресс-секретаря, за бывшего главу Государственной фискальной службы внесли залог и он вышел из-под стражи.

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По данным УП, речь идет об экс-главе ГФС Романе Насирове.

В апреле 2025 года Высший антикоррупционный суд взял под стражу Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.

Что предшествовало:

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