За Насирова внесли залог в 40 млн грн и он вышел из-под стражи
Пятница, 9 мая 2025, 22:12
За бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог и он вышел из-под стражи.
Источник: пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"
Детали: По словам пресс-секретаря, за бывшего главу Государственной фискальной службы внесли залог и он вышел из-под стражи.
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По данным УП, речь идет об экс-главе ГФС Романе Насирове.
В апреле 2025 года Высший антикоррупционный суд взял под стражу Насирова и увеличил для него размер залога с 27 до 40 млн грн.
Что предшествовало:
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- 9 апреля стало известно, что фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
- Также сообщалось, что Насиров, который мобилизовался в Вооруженные силы "за шаг до приговора" в Высшем антикоррупционном суде, будет служить в воинской части сапером.
- Позже Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины сообщила, что приказ о мобилизации Насирова отменили, а по факту его призыва начали служебное расследование.
- Сам Насиров написал, что ушел в армию по собственному желанию после переоценки ценностей и что "носил погоны" только 3 дня, когда узнал о своем увольнении, которое назвал "странным прецедентом", реализованным из-за чьего-то желания и давления.