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Генштаб: На фронте с начала суток произошло 162 столкновения

Татьяна ОлейникПятница, 9 мая 2025, 22:42
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 162 столкновения
фото иллюстративное - 58 омпбр имени Ивана Выговского

С начала суток 9 мая на фронте произошло 162 боевых столкновения, из них 51 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 9 мая

Дословно: "Российские захватчики нанесли 22 авиационных удара, применив 37 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 956 дронов-камикадзе и осуществили 3234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении в течение дня наши войска отражали пять атак противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении украинские защитники отражали два штурма в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Липового, Редкодуба, Ямполовки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

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Восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультино.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Луч, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка, Андреевка и в направлении Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районе Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил шесть неудачных попыток продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 19 атак российских захватчиков.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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