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Кислица о позиции США в ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 02:54
Кислица о позиции США в ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным
Сергей Кислица. Фото: Getty Images

Заявления США в ООН свидетельствуют о максимальной четкости их позиции по прекращению огня в Украине: оно должно быть безусловным и немедленным.

Источник: Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя изменение риторики американских дипломатов по России на двух последних заседаниях Совета Безопасности ООН, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кислицы: "Два подряд заявления Соединенных Штатов в Совбезе показывают, что их позиция максимально четкая: прекращение огня должно быть безусловным и немедленным".

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Детали: Он напомнил, что Украина уже давно заявила о своей готовности пойти на это, однако Российская Федерация в Стамбуле категорически исключила возможность безусловного прекращения огня.

Прямая речь Кислицы: "Важно также, что Вашингтон из-за своих представителей в Нью-Йорке заявил: Украина не является препятствием для установления режима безусловного прекращения огня".

Детали: По его словам, оба выступления американских дипломатов – четверговое и пятничное – "важны, в частности, в контексте ожидаемой встречи в Стамбуле 2 июня".

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Кислица подчеркнул, что любое заявление, озвученное в Совете Безопасности ООН, отражает официальную позицию государства, а не частное мнение дипломата.

Что предшествовалоКислица рассказал, что во время переговоров 16 мая россияне прибегали к постоянным угрозам и аморальным заявлениям, в частности глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что "война – это когда русские убивают русских".

Предыстория:

  • 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
  • По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заранее неприемлемых условий Украине.
  • Во время встречи представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них – отказ Украины от территорий и претензий на репарации.
  • Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил на переговорах, что РФ готова к бесконечной войне против Украины, и угрожал захватить также Сумскую и Харьковскую области. "Мы воевали со Швецией 21 год. Сколько вы готовы воевать?", – спросил Мединский украинскую сторону.
  • Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.

СШАООНперемириероссийско-украинская война
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