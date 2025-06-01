Кислица о позиции США в ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным
Заявления США в ООН свидетельствуют о максимальной четкости их позиции по прекращению огня в Украине: оно должно быть безусловным и немедленным.
Источник: Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя изменение риторики американских дипломатов по России на двух последних заседаниях Совета Безопасности ООН, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Кислицы: "Два подряд заявления Соединенных Штатов в Совбезе показывают, что их позиция максимально четкая: прекращение огня должно быть безусловным и немедленным".
Детали: Он напомнил, что Украина уже давно заявила о своей готовности пойти на это, однако Российская Федерация в Стамбуле категорически исключила возможность безусловного прекращения огня.
Прямая речь Кислицы: "Важно также, что Вашингтон из-за своих представителей в Нью-Йорке заявил: Украина не является препятствием для установления режима безусловного прекращения огня".
Детали: По его словам, оба выступления американских дипломатов – четверговое и пятничное – "важны, в частности, в контексте ожидаемой встречи в Стамбуле 2 июня".
Кислица подчеркнул, что любое заявление, озвученное в Совете Безопасности ООН, отражает официальную позицию государства, а не частное мнение дипломата.
Что предшествовало: Кислица рассказал, что во время переговоров 16 мая россияне прибегали к постоянным угрозам и аморальным заявлениям, в частности глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что "война – это когда русские убивают русских".
Предыстория:
- 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.
- По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заранее неприемлемых условий Украине.
- Во время встречи представители российской стороны озвучили ряд требований к украинской делегации, назвав условия, при которых Москва готова прекратить огонь. Среди них – отказ Украины от территорий и претензий на репарации.
- Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил на переговорах, что РФ готова к бесконечной войне против Украины, и угрожал захватить также Сумскую и Харьковскую области. "Мы воевали со Швецией 21 год. Сколько вы готовы воевать?", – спросил Мединский украинскую сторону.
- Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.