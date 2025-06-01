Кислица о позиции США в ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным

Заявления США в ООН свидетельствуют о максимальной четкости их позиции по прекращению огня в Украине: оно должно быть безусловным и немедленным.

Источник: Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя изменение риторики американских дипломатов по России на двух последних заседаниях Совета Безопасности ООН, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кислицы: "Два подряд заявления Соединенных Штатов в Совбезе показывают, что их позиция максимально четкая: прекращение огня должно быть безусловным и немедленным".

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Детали: Он напомнил, что Украина уже давно заявила о своей готовности пойти на это, однако Российская Федерация в Стамбуле категорически исключила возможность безусловного прекращения огня.

Прямая речь Кислицы: "Важно также, что Вашингтон из-за своих представителей в Нью-Йорке заявил: Украина не является препятствием для установления режима безусловного прекращения огня".

Детали: По его словам, оба выступления американских дипломатов – четверговое и пятничное – "важны, в частности, в контексте ожидаемой встречи в Стамбуле 2 июня".

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Кислица подчеркнул, что любое заявление, озвученное в Совете Безопасности ООН, отражает официальную позицию государства, а не частное мнение дипломата.

Что предшествовало: Кислица рассказал, что во время переговоров 16 мая россияне прибегали к постоянным угрозам и аморальным заявлениям, в частности глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что "война – это когда русские убивают русских".

Предыстория: