Уиткофф назвал ответ ХАМАС о перемирии с Израилем "совершенно неприемлемым"
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США о прекращении огня является "совершенно неприемлемым".
Источник: Офис спецпосланника по Ближнему Востоку в соцсети X
Детали: Уиткофф отметил, что получил ответ ХАМАС, назвав его "совершенно неприемлемым" и "только возвращает нас обратно".
Прямая речь Уиткоффа: "ХАМАС должен принять рамочное предложение, которое мы выдвинули в качестве основы для косвенных переговоров, которые мы можем начать немедленно уже на следующей неделе".
Детали: По его словам, это единственный путь достичь 60-дневного прекращения огня "в ближайшие дни".
Договоренность будет предусматривать возврат части заложников и тел погибших, а также проведение "косвенных предметных переговоров" о достижении постоянного прекращения огня.
Что предшествовало: 31 мая ХАМАС распространило заявление-ответ на предложение о перемирии с Израилем, поданное спецпосланцем президента США по ближневосточным вопросам Стивом Уиткоффом.
В частности, ХАМАС заявили, что согласны выпустить десять израильских заложников и вернуть тела 18 погибших в обмен на то, что Израиль выпустит определенное количество заключенных палестинцев.
Предыстория:
- Накануне СМИ сообщали, что правительство Израиля готово выполнить план перемирия и обмена заложниками с боевиками ХАМАС, предложенный спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.
- Перед этим Axios сообщали, что США верят в близкий "прорыв" в переговорах о прекращении боевых действий в секторе Газа.
- Последние две недели Уиткофф вел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его советником Роном Дермером, а также – через палестинско-американского бизнесмена Бишару Бахбаха – с лидерами ХАМАС в Дохе, столице Катара.
- Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня на 60 дней.