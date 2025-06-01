Уиткофф назвал ответ ХАМАС о перемирии с Израилем "совершенно неприемлемым"

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США о прекращении огня является "совершенно неприемлемым".

Источник: Офис спецпосланника по Ближнему Востоку в соцсети X

Детали: Уиткофф отметил, что получил ответ ХАМАС, назвав его "совершенно неприемлемым" и "только возвращает нас обратно".

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Прямая речь Уиткоффа: "ХАМАС должен принять рамочное предложение, которое мы выдвинули в качестве основы для косвенных переговоров, которые мы можем начать немедленно уже на следующей неделе".

Детали: По его словам, это единственный путь достичь 60-дневного прекращения огня "в ближайшие дни".

Договоренность будет предусматривать возврат части заложников и тел погибших, а также проведение "косвенных предметных переговоров" о достижении постоянного прекращения огня.

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Что предшествовало: 31 мая ХАМАС распространило заявление-ответ на предложение о перемирии с Израилем, поданное спецпосланцем президента США по ближневосточным вопросам Стивом Уиткоффом.

В частности, ХАМАС заявили, что согласны выпустить десять израильских заложников и вернуть тела 18 погибших в обмен на то, что Израиль выпустит определенное количество заключенных палестинцев.

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