Партизаны нарушили логистику врага на оккупированной Донбассе – "АТЕШ"

Партизаны движения "АТЕШ" заявили, что нарушили логистику врага, выведя из строя релейный шкаф на новом участке железной дороги Волноваха – Мариуполь, построенном оккупантами.

Источник: "АТЕШ" в соцсетях

Детали: В партизанском движении объясняют, что этот участок является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог – Мариуполь, которую россияне спешно запустили для опрокидывания топлива, техники и боеприпасов прямо на линию фронта, минуя Крымский мост.

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Она позволяет доставлять грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками оккупационной армии, – добавляют в сообщении.

Дословно "АТЕШ": "Повреждение инфраструктуры в этом направлении дезорганизует поставки и повышает уязвимость оккупационной армии".