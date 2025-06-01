Госдеп: Трамп и Рубио примут соответствующие решения по результатам переговоров Украины и России

Спикер Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио относятся серьезно к ходу переговоров между Украиной и Россией и примут соответствующие решения через объявленный Трампом двухнедельный срок.

Источник: Брюс в эфире Fox News, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос ведущего, когда этот уже не впервые озвучиваемый "постоянно двигающийся срок в две недели на самом деле наступит", Брюс возразила, сказав, что "он не двигается".

Реклама:

Прямая речь Брюс: "У нас есть недавнее заявление как президента, так и секретаря, которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить".

Детали: Она отметила, что Трамп "надеется" на прогресс в переговорах, но настроен решительно, доказательством чего Брюс назвала "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным (правителем России – ред.), о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".

Прямая речь Брюс: "Президент (Трамп – ред.) очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и РФ – ред.), и они (Трамп и Рубио – ред.) будут принимать решения в соответствии с этим".

РЕКЛАМА:

Детали: Брюс также добавила, что требования США обеим сторонам известны.

Предыстория:

Трамп в очередной раз рассказал, как был "удивлен" и "разочарован" последними российскими ударами по Украине, что помешало быстрому заключению "соглашения".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что только через "полтора-два недели" сможет сказать, обманывает ли его Владимир Путин относительно желания установить мир в Украине.

Считается, что Трамп, который недавно предупредил главу Кремля Владимира Путина, что его нежелание вести серьезные мирные переговоры о прекращении войны против Украины "является игрой с огнем", может потерять терпение в отношении РФ.

Читайте также: Контрнаступление имени Трампа: послесловие