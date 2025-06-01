Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдеп: Трамп и Рубио примут соответствующие решения по результатам переговоров Украины и России

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 06:40
Госдеп: Трамп и Рубио примут соответствующие решения по результатам переговоров Украины и России
Темми Брюс. Фото: Getty Images

Спикер Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио относятся серьезно к ходу переговоров между Украиной и Россией и примут соответствующие решения через объявленный Трампом двухнедельный срок.

Источник: Брюс в эфире Fox News, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос ведущего, когда этот уже не впервые озвучиваемый "постоянно двигающийся срок в две недели на самом деле наступит", Брюс возразила, сказав, что "он не двигается".

Реклама:

Прямая речь Брюс: "У нас есть недавнее заявление как президента, так и секретаря, которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить".

Детали: Она отметила, что Трамп "надеется" на прогресс в переговорах, но настроен решительно, доказательством чего Брюс назвала "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным (правителем России – ред.), о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".

Прямая речь Брюс: "Президент (Трамп – ред.) очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и РФ – ред.), и они (Трамп и Рубио – ред.) будут принимать решения в соответствии с этим".

РЕКЛАМА:

Детали: Брюс также добавила, что требования США обеим сторонам известны.

Предыстория:

  • Трамп в очередной раз рассказал, как был "удивлен" и "разочарован" последними российскими ударами по Украине, что помешало быстрому заключению "соглашения".
  • Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что только через "полтора-два недели" сможет сказать, обманывает ли его Владимир Путин относительно желания установить мир в Украине.
  • Считается, что Трамп, который недавно предупредил главу Кремля Владимира Путина, что его нежелание вести серьезные мирные переговоры о прекращении войны против Украины "является игрой с огнем", может потерять терпение в отношении РФ.

Читайте также: Контрнаступление имени Трампа: послесловие

СШАроссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Польше выбирают президента во втором туре
Обновлено от 00:42, фото, видеоРоссияне ударили по объектам критической инфраструктуры Запорожья
фото, видео, обновленоВ России на поезд обрушился мост: 7 погибших, десятки пострадавших
Зеленский: Нет информации, с чем россияне собираются в Стамбул, это выглядит несерьезно
ВидеоВ Харькове военный в СОЧ стрелял возле жилого дома и взорвал гранату
На "Книжном Арсенале" изъяли огнестрельное оружие, 12 боеприпасов и 74 газовых баллончика – УГО
Все новости...
США
Уиткофф назвал ответ ХАМАС о перемирии с Израилем "совершенно неприемлемым"
Кислица о позиции США в ООН: Прекращение огня должно быть безусловным и немедленным
Бывший госсекретарь Помпео: США сделали недостаточно, чтобы остановить войну в 2014-м
Последние новости
10:29
формула-1Пилот Aston Martin пропустит Гран-при Испании из-за травмы
10:24
Нидерланды фиксируют рост шпионской деятельности со стороны Китая
10:03
фотоРФ атаковала Киевскую область БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами
09:55
У Мерца хотят "более тщательно" обсудить конфискацию активов РФ для Украины
09:39
фотоРоссияне снова атаковали Одесскую область - горели база отдыха и дома
09:27
Швеция усилит контроль за иностранными судами, чтобы бороться с "теневым флотом" РФ
09:10
футболОпределился лучший игрок финала Лиги чемпионов
09:07
Под Мелитополем взорвали военный поезд оккупантов
08:57
В Польше выбирают президента во втором туре
08:45
В Киеве взрывы, работает ПВО
Все новости...
Реклама:
Реклама: