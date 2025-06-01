В войне против Украины Россия потеряла еще 1230 военных
Воскресенье, 1 июня 2025, 07:28
За прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла 1230 солдат, 5 танков, 52 артсистемы.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 988560 (+1230) человек,
- танков ‒ 10872 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22656 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 28527 (+52) ед,
- РСЗО – 1401 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 38366 (+151) ед,
- крылатых ракет ‒ 3268 (+3) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50325 (+127) ед,
- специальной техники – 3903 (+1) ед.