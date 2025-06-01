Донетчина и Херсонщина: еще двое погибших и 15 раненых гражданских из-за обстрелов

В Херсонской и Донецкой областях за сутки 31 мая по одному гражданскому убиты Россией.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: Кроме погибшего, на Херсонщине еще 8 получили ранения.

Реклама:

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

В Донецкой области россияне также убили одного жителя - в Родинском.

Еще 7 человек в области за сутки получили ранения - по двое в Славянске и Новодонецке, по одному в Родинском, Покровске и Николайполье.