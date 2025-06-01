Донетчина и Херсонщина: еще двое погибших и 15 раненых гражданских из-за обстрелов
Воскресенье, 1 июня 2025, 08:28
В Херсонской и Донецкой областях за сутки 31 мая по одному гражданскому убиты Россией.
Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА
Детали: Кроме погибшего, на Херсонщине еще 8 получили ранения.
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Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частный автомобиль.
В Донецкой области россияне также убили одного жителя - в Родинском.
Еще 7 человек в области за сутки получили ранения - по двое в Славянске и Новодонецке, по одному в Родинском, Покровске и Николайполье.
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