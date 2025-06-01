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Сибига показал работу ПВО над его домом западным партнерам

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 июня 2025, 11:03
Сибига показал работу ПВО над его домом западным партнерам
сибига, фото: МИД

Министр иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание России договариваться о мире, выложив видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны во время российской воздушной атаки.

Источник: Сибига в Х, "Европейская правда"

Детали: Сибига выложил короткое видео, на котором слышны взрывы и автоматная очередь.

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"Послушайте звуки над моим домом – и тысячами украинских домов – этим утром. Противовоздушная оборона отражает российские удары. С прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране", – написал он.

Министр подчеркнул, что Россия, несмотря на показное стремление говорить о мире, до сих пор даже не передала никому свое видение этого мира в "меморандуме", а вместо этого "начинает новые смертоносные атаки против Украины".

"В отличие от мифического "меморандума", мы четко видим и слышим настоящие „послания" России – ее ракеты и дроны", – подчеркнул Сыбига.

Он в очередной раз призвал к усилению давления на Москву, потому что только после этого она "начнет серьезно относиться к миру".

Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.

ПВО
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