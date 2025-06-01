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В Кремле допустили, что встреча Трампа и Путина может не состояться в этом году

Олег Павлюк, Украинская правдаВоскресенье, 1 июня 2025, 13:53
В Кремле допустили, что встреча Трампа и Путина может не состояться в этом году
Getty images

Встреча американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина может не состояться до конца 2025 года.

Источники: заявление помощника Путина Юрия Ушакова, "Европейская правда"

Детали: Ушаков подтвердил, что на данный момент никаких договорённостей о встрече Трампа и Путина нет, хотя "идеи витают в воздухе". По его словам, в Кремле считают уже сам факт телефонных разговоров положительным.

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Прямая речь Ушакова: "Конечно, личная встреча – это вообще нечто масштабное, что должно привести к серьёзным результатам. Но опять же, эти результаты должны быть подготовлены кем-то, а именно – командами соответствующего Белого дома и Кремля".

Дополнительно: помощник Путина отметил, что прогнозировать, когда может состояться встреча, "можно, но это бессмысленно".

Прямая речь Ушакова: "Можно гадать, что в этом году, например... не факт, конечно. Нет. Но гадать можно".

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Предыстория:

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что стремится как можно скорее встретиться с Путиным, поскольку, по его мнению, это единственный способ добиться прогресса в "мирном процессе".

ПутинРосcияСШАТрамп
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