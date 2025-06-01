Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Швеции расследуют инцидент с судном под панамским флагом, направлявшимся в РФ

Олег Павлюк, Украинская правдаВоскресенье, 1 июня 2025, 14:52
В Швеции расследуют инцидент с судном под панамским флагом, направлявшимся в РФ
SVT/Frederik Schibli

Береговая охрана Швеции проводит проверку судна Meshka под флагом Панамы после того, как оно село на мель у шведского побережья, направляясь в российский порт Высоцк.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT

Детали: Инцидент произошёл в субботу у портового города Ландскруна. Перед тем как сесть на мель, Meshka получила предупреждение о том, что отклонилась от курса и приближается к берегу. Однако, как объяснил экипаж, они отреагировали на предупреждение слишком поздно.

Реклама:

Береговая охрана допросила всех 24 членов экипажа. Признаков алкогольного опьянения обнаружено не было. Власти Швеции начали расследование по подозрению в халатности при мореплавании. Одному из членов экипажа уже предъявлено подозрение.

Судно перевозило около 938 тысяч литров нефти в российский Высоцк, расположенный недалеко от границы с Финляндией. После происшествия утечки нефти зафиксировано не было, но наблюдение за ситуацией продолжается.

Предистория: 

РЕКЛАМА:

  • Накануне правительство Швеции приняло новое постановление об усилении проверок страхования иностранных судов с целью усиления контроля над так называемым "теневым флотом" России.

ШвецияРосcияфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке
фотоПоражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации
Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым
теннисБезумный камбэк: Свитолина одолела 4 ракетку мира и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Россия выпустила по Украине почти 500 дронов и ракет: ПВО обезвредила 385 целей
Обновлено 13.20РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: 12 погибших, 60 раненых
Все новости...
Швеция
Швеция усилит контроль за иностранными судами, чтобы бороться с "теневым флотом" РФ
Стокгольмский международный музыкальный конкурс имеет связи с Россией – расследование
Посадить боевой самолет на автодорогу: страны НАТО отработали сложный маневр в Финляндии и Швеции
Последние новости
17:57
Турецкие СМИ сообщили время и место переговоров Украины и России в Стамбуле
17:56
Безумный финал не помешал Пиастри выиграть Гран-при Испании в Формуле-1
17:47
Почему важно самосочувствие и как перестать быть слишком строгим к себе: объясняют специалисты
17:20
Один из подорванных в РФ мостов не подлежит восстановлению, его обрушили полностью
17:14
Reuters: Украина на переговорах в Стамбуле представит дорожную карту мира
16:45
футболПолтавская "Ворскла" впервые в истории вылетела из высшего дивизиона чемпионата Украины
16:38
СМИ: для Трампа изменят подачу разведсводок – чтобы он смотрел видео, а не читал
16:35
обновленоДелегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной – росСМИ
16:33
Новости из аистого гнезда: как растут птенцы звездных Грицика и Одарки и где сейчас брошена Катруся
16:25
В суде не смогли разорвать миллиардное соглашение о поставках еды для военных
Все новости...
Реклама:
Реклама: