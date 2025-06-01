В Швеции расследуют инцидент с судном под панамским флагом, направлявшимся в РФ

Береговая охрана Швеции проводит проверку судна Meshka под флагом Панамы после того, как оно село на мель у шведского побережья, направляясь в российский порт Высоцк.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT

Детали: Инцидент произошёл в субботу у портового города Ландскруна. Перед тем как сесть на мель, Meshka получила предупреждение о том, что отклонилась от курса и приближается к берегу. Однако, как объяснил экипаж, они отреагировали на предупреждение слишком поздно.

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Береговая охрана допросила всех 24 членов экипажа. Признаков алкогольного опьянения обнаружено не было. Власти Швеции начали расследование по подозрению в халатности при мореплавании. Одному из членов экипажа уже предъявлено подозрение.

Судно перевозило около 938 тысяч литров нефти в российский Высоцк, расположенный недалеко от границы с Финляндией. После происшествия утечки нефти зафиксировано не было, но наблюдение за ситуацией продолжается.

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