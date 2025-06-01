В Швеции расследуют инцидент с судном под панамским флагом, направлявшимся в РФ
Береговая охрана Швеции проводит проверку судна Meshka под флагом Панамы после того, как оно село на мель у шведского побережья, направляясь в российский порт Высоцк.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал SVT
Детали: Инцидент произошёл в субботу у портового города Ландскруна. Перед тем как сесть на мель, Meshka получила предупреждение о том, что отклонилась от курса и приближается к берегу. Однако, как объяснил экипаж, они отреагировали на предупреждение слишком поздно.
Береговая охрана допросила всех 24 членов экипажа. Признаков алкогольного опьянения обнаружено не было. Власти Швеции начали расследование по подозрению в халатности при мореплавании. Одному из членов экипажа уже предъявлено подозрение.
Судно перевозило около 938 тысяч литров нефти в российский Высоцк, расположенный недалеко от границы с Финляндией. После происшествия утечки нефти зафиксировано не было, но наблюдение за ситуацией продолжается.
Предистория:
-
Накануне правительство Швеции приняло новое постановление об усилении проверок страхования иностранных судов с целью усиления контроля над так называемым "теневым флотом" России.