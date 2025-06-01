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В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на автомобиль: ранены двое детей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 18:44
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на автомобиль: ранены двое детей
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В Комышанах Херсонской области россияне сбросили взрывчатку из БпЛА на автомобиль, в результате чего ранения получили двое детей.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Двое детей пострадали из-за атаки российского дрона в Комышанах. Около 17:10 враг сбросил взрывчатку с БпЛА на автомобиль, в котором находились мальчики 11 и 16 лет.

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У них — минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Младший мальчик получил ранение грудной клетки. У старшего — ранения ноги и руки.

Пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь".

Что предшествовало: Утром и днём 1 июня российские войска нанесли артиллерийские и дроновые удары по Херсону, в результате чего погибли мужчина и женщина, ещё четверо человек пострадали.

Херсонская областьдети
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