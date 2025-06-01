Зеленский призвал не игнорировать тревоги: Россияне подготовили "Калибры"

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги из-за возможной подготовки Россией очередного массированного удара.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Еще до начала осуществления этой операции (операции СБУ по уничтожению российской стратегической авиации – ред.) у нас были данные разведки о подготовке очередного российского массированного удара. И это очень важно для всех наших людей – не игнорировать воздушные тревоги.

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В ночь на сегодня было более 500 российских ударных дронов. Еженедельно они увеличивали количество единиц на удар.

Сейчас они тоже подготовили "Калибры" с морских носителей. Мы понимаем, с кем имеем дело. Мы будем защищаться всеми методами, которые доступны Украине и украинцам".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина ни секунды не хотела этой войны и предлагала прекращение огня, однако россияне не согласились на это предложение.

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Он также рассказал, что в воскресенье провел длительное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, с министром иностранных дел Андреем Сибигой, с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, руководителями разведок и военными.

Прямая речь: "Мы обсудили, что именно ожидаем от встречи в Стамбуле в понедельник. Мы предлагаем и в дальнейшем полное безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы дали россиянам, логично и реалистично. Россияне свой меморандум так и не передали никому... Несмотря на это, мы попробуем достичь хоть какого-то прогресса на пути к миру".