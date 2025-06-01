Гибель военных в учебном лагере: Зеленский созвал совещание, обещает решения

Президент Владимир Зеленский созвал совещание по поводу гибели военных в учебном лагере в Днепропетровской области после вражеского удара и пообещал принять решения для сохранения жизней военнослужащих.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю в Днепровской области. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей.

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Назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, чтобы со всем этим разобраться.

Все наши боевые ребята нужны на фронте – в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты".

Что предшествовало: Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.

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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке из-за трагедии на 239 полигоне, где вследствие удара РФ погибли военные учебного батальона.