Почти половина боев в воскресенье велась на Покровском направлении – Генштаб

С начала суток произошло 107 боевых столкновений, почти половина из которых – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении в течение дня враг осуществил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои продолжаются в трех локациях.

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По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 145 и ранили 140 оккупантов на данном направлении; уничтожили БТР, 13 автомобилей, девять мотоциклов, 31 БПЛА, два средства РЭБ, станцию визуального наблюдения Муром-М, шесть укрытий для личного состава; также поврежден миномет противника.

Силы обороны Украины на Курском направлении отразили 16 атак захватнической армии, еще три боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 14 УАБ, также осуществил 195 обстрелов, из которых шесть – из систем залпового огня.

На Лиманском направлении российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь, три боестолкновения продолжаются.

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На Новопавловском направлении захватчики осуществили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Вольного Поля, Багатыря, Константинополя и Одрадного. Одно боевое столкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции защитников вблизи Торецка и Дилиевки.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголовки, еще два боевых столкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого.

Враг 7 раз атаковал украинские укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отразили 8 штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григоровки.

Украинские войска отразили три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении, еще одно сражение продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники дважды отразили наступление врага вблизи населенного пункта Степовое.