Почти половина боев в воскресенье велась на Покровском направлении – Генштаб
С начала суток произошло 107 боевых столкновений, почти половина из которых – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа
Детали: На Покровском направлении в течение дня враг осуществил 47 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои продолжаются в трех локациях.
По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 145 и ранили 140 оккупантов на данном направлении; уничтожили БТР, 13 автомобилей, девять мотоциклов, 31 БПЛА, два средства РЭБ, станцию визуального наблюдения Муром-М, шесть укрытий для личного состава; также поврежден миномет противника.
Силы обороны Украины на Курском направлении отразили 16 атак захватнической армии, еще три боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 14 УАБ, также осуществил 195 обстрелов, из которых шесть – из систем залпового огня.
На Лиманском направлении российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Надежда, Редкодуб и Ямполь, три боестолкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении захватчики осуществили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Вольного Поля, Багатыря, Константинополя и Одрадного. Одно боевое столкновение продолжается.
На Торецком направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции защитников вблизи Торецка и Дилиевки.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Фиголовки, еще два боевых столкновения продолжаются в районах Глубокого и Красного Первого.
Враг 7 раз атаковал украинские укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Новая Кругляковка, одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Северском направлении Силы обороны отразили 8 штурмов вражеских войск в районе Белогоровки, Верхнекаменского и в сторону Григоровки.
Украинские войска отразили три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении, еще одно сражение продолжается.
На Ореховском направлении украинские защитники дважды отразили наступление врага вблизи населенного пункта Степовое.