Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Неделя начнется с жары, местами пройдут дожди

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 23:15
Неделя начнется с жары, местами пройдут дожди
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 2 июня, в Украине ожидается жаркая погода, однако в ряде областей возможны дожди и грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: Ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и в Крыму кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Реклама:

Ветер в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/с; на остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 18-23°.

В Киеве и области без осадков, только днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Выборы в Польше: экзит-полл показал минимальное преимущество Тшасковского
обновленоЗеленский об операции СБУ: Использовано 117 дронов, "офис" был возле управления ФСБ
Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Командующий Сухопутными войсками Драпатый подал рапорт об отставке
фотоПоражение 41 бомбардировщика в РФ: источник раскрыл подробности 1,5-летней спецоперации
Украина примет участие в переговорах в Стамбуле во главе с Умеровым
Все новости...
погода
В первый день лета Украину прогреет до 27°
Июнь придет с дождями, но осадки прогнозируют не везде
Последние дни мая будут с дождями
Последние новости
02:00
Великобритания хочет приобрести у США истребители, способные нести ядерное оружие – СМИ
01:29
Соратник Трампа сенатор Грэм добивается введения новых санкций против России до саммита G7
00:26
В мае Россия провела на 19% больше штурмов, чем в апреле – DeepState
23:38
В России заявили, что Рубио выразил Лаврову соболезнования из-за подрывов на железной дороге
23:30
Во Франковском драмтеатре показали "Медею" Оксаны Дмитриевой. Рецензия
23:15
Неделя начнется с жары, местами пройдут дожди
22:47
Почти половина боев в воскресенье велась на Покровском направлении – Генштаб
22:26
10 распространенных форм наказания, которые навредят ребенку
22:25
Гибель военных в учебном лагере: Зеленский созвал совещание, обещает решения
22:07
Выборы в Польше: экзит-полл показал минимальное преимущество Тшасковского
Все новости...
Реклама:
Реклама: