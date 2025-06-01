В России заявили, что Рубио выразил Лаврову соболезнования из-за подрывов на железной дороге
Воскресенье, 1 июня 2025, 23:38
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре в воскресенье обсудили ситуацию в Украине.
Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на МИД РФ
Детали: В воскресенье вечером российский МИД сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Рубио, в ходе которого они "обсудили ситуацию, связанную с кризисом в Украине".
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Как утверждает МИД РФ, Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях.
Также они обсудили планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.
Госдеп США пока не сообщает о разговоре.
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Предыстория:
- В ночь на воскресенье в российской Брянской области произошло обрушение моста с автомобилями, предположительно, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших.
- Позже стало известно об обрушении еще одного моста в России, в Курской области.
- В Следственном комитете РФ заявили, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов и расследуются по статье о теракте.
- Позже один из подорванных ночью мостов – в Брянской области – россияне полностью обрушили, поскольку он не подлежит восстановлению.