Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре в воскресенье обсудили ситуацию в Украине.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на МИД РФ

Детали: В воскресенье вечером российский МИД сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Рубио, в ходе которого они "обсудили ситуацию, связанную с кризисом в Украине".

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Как утверждает МИД РФ, Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях.

Также они обсудили планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

Госдеп США пока не сообщает о разговоре.

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